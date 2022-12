Am Dax-Ende setzten die Bayer-Titel mit minus zwei Prozent ihre jüngste Verlustserie fort. Hier belastete eine gestrichene Kaufempfehlung der Bank of America. Für Rational ging es nach einem guten Lauf am MDax-Ende um rund sieben Prozent bergab, nachdem sich die Bank of America in einer Erststudie skeptisch zu dem Grossküchengeräte-Hersteller geäussert hatte.