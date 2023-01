Für den MDax der mittelgrossen deutschen Unternehmen ging es zum Wochenanfang um 0,22 Prozent auf 28 315,15 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte um 0,1 Prozent zu. Impulse dürften am Montag eher rar bleiben: Die Agenda gibt in Deutschland wenig her. Zudem wird in New York wegen eines Feiertags nicht gehandelt.