Teamviewer legten nach Kaufofferten von Investoren für den englischen Traditionsverein Manchester United zu. Sie könnten für Teamviewer laut Händlern die Chance auf einen Ausstieg aus dem teuren Sponsorenvertrag erhöhen. Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani, Vorsitzender einer der grössten Banken Katars, hatte am Freitag in einer Pressemitteilung ein Angebot für 100 Prozent des Manchester United Football Club bestätigt. Am Samstag folgte dann auch der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe mit seinem Petrochemie-Unternehmen Ineos. Die US-amerikanischen Besitzer des englischen Fussballvereins, die Familie Glazer, hatte im Vorjahr bekannt gegeben, dass sie offen für Angebote seien./ag/mis