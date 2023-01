"Der Dax stemmt sich bisher erfolgreich gegen einen grösseren Rücksetzer. Für einen weiteren Kursanstieg mangelt es aber an positiven Impulsen", erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Für frischen Wind könnte am Vormittag die Bekanntgabe des Ifo-Index sorgen. Vor einer Woche hatte der Dax einen Höchststand seit Februar 2022 erreicht und im noch jungen Jahr fast 10 Prozent gewonnen. In der anschliessenden Konsolidierungsphase konnte er die Marke von 15 000 Punkten aber nur mit Mühe verteidigen.