Vor wichtigen US-Konjunkturdaten sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zunehmend mutiger geworden. Rund eine Stunde nach Handelsbeginn baute der Dax bei 15 434,22 Punkten sein Plus auf 0,35 Prozent aus. Damit verharrt der deutsche Leitindex zwar in der Konsolidierungsspanne der vergangenen zwei Wochen, aus der er am Donnerstag einen letztlich erfolglosen Ausbruchsversuch gewagt hatte. Er bleibt aber in Sichtweite seines höchsten Stands seit über einem Jahr.

15.02.2023 10:13