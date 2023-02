Nach der Kursrally am Vortag geht es am Freitag am deutschen Aktienmarkt wieder etwas abwärts. Anleger nahmen Gewinne mit. Im frühen Handel verlor der Dax 0,87 Prozent auf 15 374,47 Punkte. Am Vortag hatte er nach Notenbank-Entscheidungen bis auf rund 15 521 Zähler zugelegt und damit den höchsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sank am Freitag um 1,13 Prozent auf 29 473,45 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt 0,6 Prozent tiefer.

03.02.2023 10:01