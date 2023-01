Umstufungen von Analysten bewegten ebenfalls. So wurden ProSiebenSat.1 von der Bank of America von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 7,10 Euro gekappt. Die Aktie büsste am MDax-Ende 2,7 Prozent ein. Südzucker indes zählten im Nebenwerte-Index zu den Favoriten mit plus 4,0 Prozent auf 17,26 Euro. Hier schrieb Analyst Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler, dass sich die Perspektiven am europäischen Zuckermarkt deutlich verbessert hätten und empfiehlt die Aktie daher nun zum Kauf, mit einem deutlich von 13,50 auf 22,40 Euro angehoben Kursziel./ck/jha/