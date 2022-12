Nach der turbulenten Vorwoche am deutschen Aktienmarkt haben sich die wichtigsten Indizes am Montag etwas gefangen. Der deutsche Leitindex Dax rückte in der Frühe um 0,47 Prozent auf 13 958,52 Punkte vor - aktuell steht hier weiter die psychologisch wichtige Marke von 14 000 Zähler im Fokus. Stützend wirkte am Morgen auch der Ifo-Geschäftsklimaindex als eines der wichtigsten Konjunkturhighlights dieser Woche. Er war nach dem Tief im September den dritten Monat infolge gestiegen und sämtlich besser ausgefallen als erwartet.

19.12.2022 10:16