Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 16 331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Technisch trübt sich das Bild nun ein. Die Bullen seien in die Falle gegangen, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Neben dem Schuldenstreit verwies der Experte auch auf die deutsche Wirtschaft, die im Winter in eine Rezession gerutscht ist. Dies passe nicht zu einem Dax, der immer noch in der Nähe seines Rekordhochs notiere.