Die Aktien der Norma Group reagierten mit einem Kurssprung von mehr als 19 Prozent auf Übernahmespekulationen und positive Geschäftszahlen des Verbindungstechnik-Spezialisten. Damit waren sie klarer Spitzenreiter im SDax und erklommen den höchsten Stand seit Juni 2022. Am Vorabend hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass Norma in den Blick von Übernahmeinteressenten geraten ist. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten etliche Kaufgebote ausgeschlagen, hiess es. Zudem übertraf Norma mit einem unerwartet starken Schlussquartal die Erwartungen von Experten.