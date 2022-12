Deshalb rückt nun am Donnerstag vor allem der Zinsentscheid der EZB in den Fokus, ergänzt durch jene in der Schweiz, in Grossbritannien und in Norwegen. "Die EZB und die Bank of England werden wahrscheinlich in die Fussstapfen der Fed treten und ihre Zinsen um jeweils 50 Basispunkte anheben", heisst am Morgen die Erwartung von der Commerzbank.