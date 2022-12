Trotz gestiegener Baupreise und Kreditzinsen sowie vieler stornierter Wohnbauprojekte erwarten Experten dieses Jahr leichtes Wachstum im Hochbau. Auch mittelfristig seien die Aussichten der Branche gar nicht so schlecht, heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichen Studie der Strategieberatung EY-Parthenon.

14.12.2022 06:36