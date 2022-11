Die Aareal Bank hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz einer weiteren Belastung rund um einen Bürokomplex in Russland gesteigert. Dank deutlich höherer Zinseinnahmen legte das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 66 Millionen Euro zu, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von 39 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.

10.11.2022 10:01