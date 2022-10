(Ausführliche Fassung) - Der Sportartikelhersteller Adidas trennt sich von dem umstrittenen US-Rapper Kanye West, auch bekannt unter dem Namen Ye. Der Konzern stelle das Geschäft unter der Marke "Yeezy" mit sofortiger Wirkung ein, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mit. Dies dürfte den Nettogewinn 2022 mit bis zu 250 Millionen Euro belasten. Adidas sei der alleinige Inhaber aller Designrechte an bestehenden Produkten.

25.10.2022 13:01