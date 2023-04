Obendrauf plant Adidas, die Kooperationen mit chinesischen Athleten auszuweiten und einen grösseren Teil der Produktion nach China zu verlagern, um schneller auf Modetrends reagieren zu können. Das könnte laut Experten aber die Arbeitskosten nach oben treiben, so die "FT". Die Arbeitskosten liegen in China höher als in Vietnam, Indonesien oder Kambodscha.