Nach den Belastungen durch hohe Rohstoff-, Energie- und Frachtkosten im vergangenen Jahr will der niederländische Spezialchemiekonzern Akzo Nobel den operativen Gewinn 2023 steigern. Zwar dürften die Belastungen durch steigende Kosten andauern, doch solle dies durch Kostensenkungen abgefedert werden, sagte Konzernchef Greg Poux-Guillaume laut Mitteilung vom Mittwoch. Der Farben- und Lackehersteller peilt daher 2023 einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) von 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro an, nachdem dieser im vergangenen Jahr um fast ein Fünftel auf 1,16 Milliarden Euro gefallen war. An der Börse kam das gut an.

08.02.2023 11:35