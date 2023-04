Die Papiere fielen am Vormittag an der Mehrländerbörse Euronext um gut sieben Prozent. Noch sei die Nachfrage aus Autobranche und Industrie stabil, doch lasse die Dynamik nach, erklärte Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies. In den kommenden Quartalen könnte es dann sogar zu einer Umkehr kommen. Zudem enttäusche trotz des guten Auftaktquartals der Ausblick für den Rest des ersten Halbjahres ein Stück weiter, erklärte ein Händler.