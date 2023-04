Der Reingewinn der in Yverdon-les-Bains ansässigen Tochtergeesllschaft der Waadtländer Kantonalbank (BCV) reduzierte sich um 7 Prozent auf 7,2 Millionen Franken, wie Piguet Galland am Donnerstag mitteilte. Begründet wird dies mit Investitionen in die Mitarbeiterschulung, in neue Mitarbeiter, in die Vertriebskanäle sowie in die Implementierung neuer Tools, was insgesamt zu einem Anstieg des Betriebsaufwands um 7 Prozent auf 47,8 Millionen Franken führte.