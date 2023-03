Wer die Nachfolge von Schafer antritt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Suche werde "zu gegebenem Zeitpunkt" in die Wege geleitet, heisst es. In der Zwischenzeit übernimmt Marc Oertle, Leiter des Departements Privat- und Geschäftskunden, interimistisch die Aufgaben von Schafer. Schafer und Oertle hätten im Zuge der Strategie 2025 die beiden Vertriebsdepartemente in den letzten Jahren in enger Zusammenarbeit neu ausgerichtet, heisst es.