Angehrn Pavik sei seit über 20 Jahren in der internationalen Healthcare Industrie in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt als Chief Business Officer und Mitglied der Konzernleitung bei Vifor, teilte Bellevue am Dienstagabend mit. Mit dieser Erfahrung könne sie der auf Healthcare-Strategien spezialisierten Bellevue "zusätzliche Impulse" geben, wird VRP Veit de Maddalena in der Mitteilung zitiert.