Der australische Rohstoffkonzern BHP hofft nach einem schwachen ersten Geschäftshalbjahr auf eine Erholung Chinas. Weil die Nachfrage nach Eisenerz, Kupfer und Kohle dort in den ersten Monaten des Geschäftsjahres (bis Ende Juni) sank, gingen Umsatz und Gewinn zurück, wie das Unternehmen am späten Montagabend in Melbourne mitteilte. Zudem lastete schlechtes Wetter auf der Kohleproduktion. Gleichzeitig bekam der Konzern die hohe Inflation in anderen Ländern zu spüren, der Kostendruck steig, weil Energie und Arbeitskräfte teurer geworden sind.

21.02.2023 10:21