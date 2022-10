Die Daura AG ist den Angaben zufolge Marktführerin für die Emission und Verwaltung von digitalen Beteiligungsinstrumenten (Aktien, Partizipationsscheine, Wandelanleihen) an nicht kotierten Unternehmen in der Schweiz. Sie ermöglicht zudem eine nahtlose Integration von digitalen Vermögenswerten in die bestehende Schwizer Finanzmarktinfrastruktur.