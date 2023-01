Bitburger zählt zu den grössten Braugruppen in Deutschland. Zu dem Familienunternehmen gehören die Marken Bitburger, König Pilsener, Königsbacher, Köstritzer, Licher und Nette. Mit der Benediktiner Weissbräu GmbH besteht eine Vertriebspartnerschaft. Der Umsatz war 2021 erneut gesunken und betrug damals 634 Millionen Euro. Die Braubranche in Deutschland litt während der Corona-Pandemie unter den Einschränkungen in der Gastronomie und auch bei Veranstaltungen.