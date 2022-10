Durch den Zukauf stärke BKW das Netzwerk der Tochtergesellschaft BKW Infra Services in Mitte/Nord-Deutschland, teilt BKW am Freitag mit. Zudem stärke das Unternehmen damit seine Position in einem Wachstumsmarkt, denn allein bis 2030 wolle Deutschland 60 Milliarden Euro in Hoch- und Höchstspannungsnetzte investieren.