Die BKW habe mit einem internationalen Bankensyndikat am vergangenen Freitag eine ungesicherte, kommittierte Kreditlinie in Höhe von 1,5 Milliarden Franken unterzeichnet, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Diese ergänze einen bestehenden ungezogenen Syndikatskredit in Höhe von 0,5 Milliarden.