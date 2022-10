Am stärksten wuchs das Geschäft in den vom Umsatz her kleineren Geschäftsregionen: Im Gebiet Asien-Pazifik stiegen die Erlöse währungsbereinigt um fast ein Drittel, in Lateinamerika um gut ein Viertel. Nordamerika kam auf ein Plus von mehr als 20 Prozent, während der Zuwachs im Gebiet Europa, Naher Osten und Afrika nur knapp acht Prozent erreichte.