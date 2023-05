Das kombinierte Unternehmen werde in der Lage sein, Wachstum zu erzielen, an dem alle Aktionäre teilhaben könnten. Durch die Übernahme entstehe ein global tätiger Asset Manager mit verwalteten Vermögen von 53 Milliarden Pfund. Davon stammen 23,3 Milliarden Franken oder 20,9 Milliarden Pfund (per Ende März) aus dem Bereich Investment Management von GAM.