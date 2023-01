Elektro Saas biete vorwiegend im regionalen Markt klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen an. Sie werde nun mit der bereits zu Burkhalter gehörenden und in Brig-Glis, ebenfalls im Wallis, ansässigen TZ Stromag zusammengeführt. Rückwirkend per 1. Januar wird Elektro Saas als Zweigniederlassung der TZ Stromag unter der Leitung von Egon Lehner stehen, wie Burkhalter mitteilte. Der Name Elektro Saas soll beibehalten werden.