Die Burkhalter Gruppe hat das in den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung tätige Thurgauer Familienunternehmen Bötschi gekauft. Der Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien von Burkhalter beglichen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

28.03.2023 18:37