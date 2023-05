Grundsätzlich sieht er das Unternehmen jedoch auf Kurs. An den Zielen für das Gesamtjahr habe sich nichts geändert. Und er geht auch nicht davon aus, dass die Gesellschaft mit der alleinigen Fokussierung auf den Schweizer Markt an Wachstumsgrenzen stösst. "Wir sehen im Markt weitere Wachstumschancen", so der Firmenchef. Ein Expansion ins Ausland sei daher kein Thema.