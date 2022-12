Der abtretende Felix Weber ist seit 2013 Verwaltungsratspräsident von Cembra. Er habe einen massgeblichen Anteil an der Etablierung der Marke Cembra und der erfolgreichen Geschäftsentwicklung seit dem Börsengang gehabt, heisst es in der Mitteilung. Darüber hinaus habe er die Wachstumsstrategie der Bank und die Erweiterung der Unternehmensbereiche durch wichtige Akquisitionen unterstützt. Die frühere General Electric-Tochter GE Money Bank war 2013 an die Börse gebracht und in Cembra Money Bank umbenannt worden.