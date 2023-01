Im vergangenen Jahr zog der Erlös von STMicro um etwas mehr als ein Viertel auf 16,1 Milliarden Dollar (14,78 Mrd Franken) an. Der Überschuss des italienisch-französischen Unternehmens lag bei knapp vier Milliarden Dollar und damit fast doppelt so hoch wie das Jahr davor. Das operative Ergebnis zog um mehr als 80 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar an. Beim Blick auf das vergangene Jahr erfüllte STMicro damit die Erwartungen der Analysten.