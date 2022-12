Wohnungen und Häuser haben sich nach kürzlich veröffentlichten Daten des vdp, der die wichtigsten Immobilienfinanzierer in Deutschland vertritt, leicht verbilligt. Im dritten Quartal fielen die Preise gemessen am Vorquartal um 0,7 Prozent - der erste Rückgang seit dem Jahr 2010. Auch in Grossstädten gab es Abschläge: Während die Preise in Berlin gemessen am zweiten Quartal stabil blieben (minus 0,1 Prozent), fielen sie demnach in den übrigen Grossstädten zwischen 0,6 Prozent (Köln) und 1,5 Prozent (München).