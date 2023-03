Mit Blick auf die Profitabilität schnitt der Hersteller der berühmten Kaba-Schlüssel in dem per Ende 2022 abgeschlossenen ersten Semester derweil schwächer ab. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA sank um 4,6 Prozent auf 184,6 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verminderte sich auf 13,0 von 14,3 Prozent im Vorjahr, habe aber damit im Rahmen der Guidance gelegen, so Dormakaba.