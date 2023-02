LE-PONT (awp international) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat 2022 von einer hohen Nachfrage in Europa und dem starken Dollar profitiert. Der Umsatz legte um rund 14 Prozent auf 24,5 Milliarden Euro zu, wie Hersteller der Ray-Ban-Brillen am Donnerstag in Charenton-le-Pont mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte sei der Erlös um knapp acht Prozent gestiegen.

23.02.2023 09:53