Das Biotechunternehmen Evolva bringt seinen Inhaltsstoff Nootkatone in einem neuen Reinheitsgrad auf den Markt. Mit "Natural Nootkatone by Evolva" lanciere man den Inhaltsstoff mit dem höchstem Reinheitsgrad, der neu alle Anforderungen erfülle, um nach den USA zusätzlich auch in der EU als natürliche Ingredienz eingestuft zu werden, teilte Evolva am Mittwoch mit.

14.12.2022 07:47