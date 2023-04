Die Aktionärinnen und Aktionäre des Biotechunternehmens Evolva haben an der Generalversammlung vom Dienstag alle Vorschläge des Verwaltungsrats gutgeheissen. "Mit grossem Mehr" sei unter anderen das Traktandum zum geplanten Reverse Stock Split, also eine Zusammenlegung der Aktien der Gesellschaft, genehmigt worden, teilte Evolva am Abend mit.

18.04.2023 18:59