Nach mehreren Stunden Sperre sind am Frankfurter Flughafen wieder Landungen möglich. Das erklärte am Mittwochnachmittag ein Sprecher des Betreibers Fraport . Am Vormittag hatte die Deutsche Flugsicherung den Anflug gestoppt und Maschinen auf andere Flughäfen umgeleitet. Grund war ein Flugzeugstau aufgrund grosser IT-Probleme in den Systemen der Lufthansa . Dieser hatte dazu geführt, dass zahlreiche Maschinen nicht wie geplant abheben konnten./ceb/DP/jha

15.02.2023 14:49