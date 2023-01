Der Umsatz legte um 3 Prozent auf 1,29 Milliarden Franken zu, wie der Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Förderbändern am Dienstag mitteilte. Dabei spielten negative Währungseffekte eine bremsende Rolle. In Lokwalwährungen lag das Plus bei 8 Prozent, wobei die Preise insgesamt um 11 Prozent erhöht worden seien.