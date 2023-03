(Ausführliche Fassung) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport erwartet für 2023 trotz absehbarer Personal-Engpässe eine weitere Erholung des Passagierverkehrs von der Corona-Krise. Mit 57 bis 63 Millionen Fluggästen dürfte Deutschlands grösstes Luftfahrt-Drehkreuz über 80 bis etwa 90 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen, teilte Fraport bei der Vorlage der Jahresbilanz am Dienstag in Frankfurt mit. Wegen eingeschränkter Lufträume und eines extrem angespannten deutschen Arbeitsmarkts bleibe die Situation allerdings fordernd, sagte Vorstandschef Stefan Schulte. Der operative Gewinn (Ebitda) soll zumindest nicht sinken. An der Börse kam dies am Morgen schlecht an.

14.03.2023 09:59