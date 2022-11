Die starke Erholung des Passagierverkehrs von der Corona-Krise hat dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport einen überraschend starken Sommer beschert. Vorstandschef Stefan Schulte rechnet deshalb an Deutschlands grösstem Luftfahrt-Drehkreuz im laufenden Jahr mit an die 50 Millionen Passagieren und damit dem oberen Ende der bisherigen Prognose, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

08.11.2022 07:22