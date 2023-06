Nach ersten Untersuchungen schickte Fraport am Donnerstag Walzen auf die Piste, um die raue Oberfläche zu glätten. "Damit werden letztlich Landungen simuliert", erklärte ein Unternehmenssprecher. Der Belag sei zwar in Frankfurt erstmals aufgebracht worden, aber an anderen Flughäfen in Europa durchaus erprobt. Die Vorgaben der zivilen Luftfahrtorganisation ICAO seien sämtlich eingehalten worden.