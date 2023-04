Liontrust bestätigte am frühen Nachmittag in einem Statement gegenüber AWP, dass man sich in Gesprächen mit der GAM Holding über eine geplante Übernahme des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals befinde. Dies mit der Absicht, das Investment-Management-Geschäft von GAM mit dem Investment-Management-Geschäft von Liontrust zu kombinieren.