Die Gespräche konzentrierten sich darauf, sicherzustellen, das Unternehmen strategisch im besten Interesse aller Stakeholder zu positionieren, schreibt GAM am Montag in einer Mittteilung. Um die Gespräche im Rahmen der strategischen Überprüfung erfolgreich abzuschliessen und um den Geschäftsbericht fertig stellen zu können, verschiebt das Unternehen die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 ausserdem kurzfristig bis am 4. Mai 2023.