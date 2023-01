Die Aktien von Geberit sind am Donnerstag nach Vorlage der Umsatzzahlen deutlich tiefer in den Handel gestartet, drehten aber kurz darauf ins Plus. Der Sanitärtechnikkonzern hat im Schlussquartal mit dem Umsatz die Vorgaben der Analysten verfehlt, bestätigte aber die Prognosen zur Betriebsgewinnmarge. Letzteres wird an der Börse begrüsst.

19.01.2023 09:48