Riedi Wirth tritt ihren neuen Posten am 1. März 2023 an, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Die studierte Juristin ist den Angaben zufolge seit 2020 bei der Bank tätig und aktuell innerhalb des Bereichs Unternehmenssteuerung für die Abteilung Legal & Compliance verantwortlich. Mit ihrem Funktionsantritt im Frühling erhält sie zusätzlich die Verantwortung für Abteilungen wie Risk Office, Produkte & Digitalisierung, Marketing sowie Personal & Ausbildung.