Die Bekleidungskette H&M hat im ersten Quartal dank eines Sondereffekts operativ mehr verdient als vor einem Jahr und dabei auch die Erwartungen übertroffen. Der operative Gewinn in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 (bis Ende November) zog um 58 Prozent auf 725 Millionen schwedische Kronen (rund 64 Mio Euro) an, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mitteilte.

30.03.2023 09:44