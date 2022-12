Die Genehmigung der SER ist ein wichtiger Schritt vor der finalen Kotierung der Hinterlegungsscheine im Handelssegment "China-Switzerland Stock Connect". In dem im Sommer neu eingeführten Segment werden aktuell acht Firmen gehandelt und Ende Dezember kommt das neunte Unternehmen hinzu. Für die Hinterlegungsscheine der am Programm teilnehmenden Firmen gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr.