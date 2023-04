Interroll hat einen neuen Singapur-Chef gefunden. Beim Hersteller von Logistikanlagen wird künftig Keith Lim de Nan für das Geschäft und die Kunden in Singapur, Malaysia, den Philippinen und Indonesien zuständig sein. Er werde den Posten per sofort übernehmen, heisst es in der Mitteilung vom Montag.

17.04.2023 11:55