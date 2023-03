In beiden Hauptsparten, Remstar und Mlog, bildete sich die Profitabilität zurück. Besonders ausgeprägt war dies in der Sparte Remstar, die laut den Angaben "unter erheblichen Herausforderungen und höheren Kosten in der gesamten Lieferkette" litt. Zudem habe der Hochlauf des neuen Werks in den USA nicht wie gewünscht funktioniert, was die Resultate mit rund 10 Millionen Euro belastet habe. Das Hauptproblem sei die Implementierung der Software gewesen.